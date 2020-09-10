Зеленая чайная лавка - интернет-магазин качественного китайского чая

Интернет-магазин китайского чая "Зеленая чайная лавка" - это Ваш надежный партнер в приобретении различных видов качественного чая из Китая. В нашем чайном интернет-магазине можно приобрести улуны, пуэры и другие марки различной ценовой категории, начиная от доступных для большинства потребителей и заканчивая элитными сортами. Мы тщательно подходим к выбору поставщиков, оценивая множество критериев (наличие собственных чайных плантаций, система контроля качества, репутация фабрики, наличии лицензии и сертификатов и т.д.). Детально изучаем и оцениваем весь предлагаемый товар, постоянно расширяем ассортимент чая в нашем фирменном магазине. Для оптовых клиентов предоставляем интересные скидки, а для постоянных и новых - розыгрыши ценных призов и различные акции.